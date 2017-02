Paris Hilton und Chris Zylka: Turtel-Show auf Instagram

Hotelerbin Paris Hilton ist immer noch für eine Überraschung gut. Vor wenigen Tagen feierte sie ihren 36. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten. Mit dabei war auch ihr neuer Freund! Auf Instagram postete sie einige Kuschelfotos mit dem neuen Mann ihrer Seite: Schauspieler Chris Zylka (31) hat ihr Herz erobert. "Mein Valentin", kündigte sie ihre neue Liebe mit dem ersten Pärchen-Bild an.

"Das beste Gefühl ist es, wenn dich jemand ansieht, als wärst du magisch", schrieb sie zu einem zweiten Foto, auf dem das Paar offenbar im Flur eines Hotels steht und sich schmachtend in die Augen sieht. Auf einem weiteren Bild trägt Hilton ein glitzerndes, bodenlanges Abendkleid, während Zylka leger in schwarze Jeans und einen schwarzen Pulli gehüllt ist. Der 31-Jährige steht hinter ihr, sie halten Händchen, seine andere Hand liegt an ihrer Hüfte und er vergräbt den Kopf liebevoll in ihrer blonden Mähne. "Lebe. Liebe. Glitzere", lautet Paris' Kommentar dazu.

Was weiß man über Chris Zylka?

Chris Zylka ist Schauspieler und vor allem durch Rollen in Fernsehserien bekannt. Seit 2014 ist er in der hochgelobten HBO-Serie "The Leftovers" zu sehen. Er spielt darin den Sohn von Justin Theroux, dem Ehemann von Jennifer Aniston. Außerdem hatte er neben Britt Robertson ("Kein Ort ohne Dich") eine Rolle in der Mystery-Serie "The Secret Circle", die allerdings nach nur einer Staffel im Jahr 2012 abgesetzt wurde. In "The Amazing Spider-Man" (2012) mit Andrew Garfield und Emma Stone spielte er Flash Thompson.

Zylka hat bereits zwei öffentliche Beziehungen hinter sich - die beide in einer Schlammschlacht in den sozialen Netzwerken endeten. Zuletzt war er mit Modedesignerin Hanna Beth zusammen. Sie lösten ihre Verlobung im Mai 2015 auf und Zylka wetterte über seine Ex auf Instagram. Er schrieb, er sei schwer enttäuscht von ihr, denn sie habe ihn hintergangen und betrogen. Beth wiederum entgegnete, er verbreite nichts als Lügen.

Ähnlich unschön endete auch Zylkas Beziehung zu "Pretty Little Liars" -Star Lucy Hale. Die beiden waren 2012 ein Paar und dokumentierten damals ihre Liebe zunächst auch schmachtend in den sozialen Netzwerken. Nach der Trennung twitterte Zylka, die Schauspielerin habe beschlossen, sie sei zu gut für ihn. Er sei regelrecht zornig, ließ er damals verlauten. Hale hielt sich damals zurück und twitterte Lebensweisheiten wie "Es zählt nicht wer du warst, sondern wer du bist". Vielleicht hat sich Zylka das zu Herzen genommen?