Paris Hilton hat einen Neuen - wie schon so oft

Millionärserbin Paris Hilton (36, "House of Wax" ) hat bislang ihre liebe Mühe mit der Liebe gehabt - gesucht hat sie schon sehr oft nach dem Mann fürs Leben. Nur, nach wenigen Monaten, manchmal gar wenigen Stunden, war es meist auch schon wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Das belegt ein Blick auf die Liste aller Herren, denen bereits ein Techtelmechtel mit der schwerreichen Blondine nachgesagt wurde. Darunter befinden sich neben Nobodys auch echte Hollywood-Größen, sogar ein Oscar-Preisträger. Was latent die Frage aufwirft: Wie lange wird sie wohl mit ihrem neuen Freund zusammen sein, den sie nun ganz stolz bei Instagram präsentiert hat?

Alles begann mit einem Porno

Will man die Geburtsstunde von Paris Hilton als "Star" benennen, fällt nicht wenigen wohl als erstes das Schmuddelfilmchen ein, das 2004 zunächst gegen ihren Willen veröffentlicht wurde. Der Wackelporno, an dem der Titel "1 Night in Paris" noch das Beste war, entstand damals mit ihrem Exfreund Rick Salomon. Der erwies sich dabei als wahres Multitalent: Bei den Filmcredits wird er bei Regie, Kamera und Produktion aufgeführt. Von seiner "eindringlichen" Performance in dem Film ganz zu schweigen...

Seither wechselt Hilton die mal mehr, mal weniger berühmten Toyboys, wie andere Leute die Socken. So wurde sie 2004 auf den roten Teppichen dieser Welt für eine ganze Weile eng an der Seite von Backstreet Boy Nick Carter (37) gesichtet. Und auch mit seinem Sängerkollegen Fred Durst (46) soll sie ein kurzes, heftiges Intermezzo im selben Jahr gehabt haben. Mit Schauspieler Simon Rex (42) wird ihr von 2004 bis 2008 gar eine vierjährige On/Off-Beziehung nachgesagt.

Die wilden Jahre sind noch lange nicht vorbei

Zwei Jahre später wurde Hilton wild flirtend mit dem irischen Star Colin Farrell (40) gesichtet. Offiziell bestätigt wurde eine Beziehung aber nicht. Ebenso wenig wie bei Val Kilmer (57) - fleißige Paparazzi hatten die beiden im selben Jahr küssend auf einem Boot erwischt. Ernster wurde es da schon mit ihrem Namensvetter, dem Filmproduzenten Paris Latsis (34). Die zwei dateten von 2004 bis 2006 immer mal wieder, selbst eine Verlobung habe es kurzzeitig gegeben.

Weiter ging die wilde Dating-Fahrt mit Badboy Travis Barker (41), dem Schlagzeuger der US-Band Blink-182. Doch auch bei ihm soll es letztendlich nicht über einige Knutscheinlagen in der Öffentlichkeit hinausgegangen sein. Überhaupt scheint Hilton eine leidenschaftliche Küsserin zu sein, ohne dass dabei mehr entstehen muss. So auch 2007, als sie mit Rapper 50 Cent (41) rummachte. Ein noch berühmterer Kusspartner folgte 2008 beim Sundance Film Festival. Denn da steckte sie dem späteren Oscar-Gewinner Jared Leto (45) die Zunge in den Hals, wie Paparazzi-Bilder belegen.

Zweijährige Langzeitbeziehung

Erstmals länger am Stück hielt sie es mit dem unbekannten Doug Reinhardt aus. Sie waren von 2009 bis 2010 ein Paar. Danach folgte eine einjährige Beziehung zu Cy Waits, ebenfalls ein Nobody. Ganze drei Jahre hielt sie es daraufhin mit dem spanischen Model River Viiperi (25) aus. Sie waren bis 2014 zusammen. Was uns zu ihrem (bislang) letzten Ex-Freund bringt: Dem Geschäftsmann Thomas Gross, mit dem Hilton bis 2016 das Bett teilte. Deutlich jünger wirkt da ihr aktueller Freund, mit dem sie sich eigener Aussage auf Instagram nach nicht auf Wolke sieben, sondern im "La La Land" befindet. Ob das für ein Happy End spricht?