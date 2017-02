Panini-Album mit Instagram- und YouTube-Stars kommt auf den Markt

Egal ob jung oder alt, jeder Fußball-Fan hat sie irgendwann einmal gesammelt: die Panini-Sticker. Aufreißen, abziehen, einkleben - hach ist das schön. Erst recht, wenn das Album dann endlich voll war. In den letzten Jahren ist aber die analoge Sammelwut etwas der fortschreitenden Digitalisierung gewichen. Das dürfte sich jetzt aber ändern. Denn das Hamburger Unternehmen "Juststickit!" bringt das erste Panini-Album heraus, das sich den YouTube- und Instagram-Stars unserer Zeit widmet.

Damit verschmilzt der Retro-Kult mit der digitalen Welt auf eine ganz besonders Weise. Laut Alexander Böker, einem der zwei Geschäftsführer von "Juststickit!", wurden 230 Stars angefragt - 201 sind es letzten Endes geworden. "Der größte Teil der Artists war auf Anhieb total begeistert von der Idee, ein original Panini-Bild zu werden", so Böker auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Einige seien aber auch nur gegen Bezahlung zu einer Kooperation bereit gewesen. Dennoch seien auch diese Absagen stets freundlich gewesen: "Man hatte fast den Eindruck, dass es ihnen ein wenig leid tut - es aber eine Prinzipienfrage ist", so Böker weiter.

Gestartet wird, recht ambitioniert, mit einer Auflage von 100.000 Alben. Aber eigentlich sollte die Aktion den Geschmack der Follower treffen - sind sie doch genau im besten Sammelalter, wo man für Fan-Artikel seiner Idole gerne mal das wöchentliche Taschengeld verpulvert. "Juststickit!" ist eigentlich mit für Städte-Panini-Bücher wie "Hamburg sammelt Hamburg" oder "Deutschland sammelt Deutschland" bekannt geworden.