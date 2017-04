Pamela Anderson: Heiße Fotos in Unterwäsche

Heiß, heißer, Pamela Anderson! Mit ihren 49 Jahren ist die Blondine noch genauso knackig wie zu "Baywatch" -Zeiten. Das beweisen ihre neuen Fotos für die luxuriöse Lingerie-Marke "Coco de Mer", die von Starfotograf Rankin aufgenommen wurden. Das Unternehmen veröffentlichte einige der Schnappschüsse auf dem offiziellen Instagram-Profil. Auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen trägt Anderson sinnliche Dessous und verführerische Bodys aus Spitze. Doch was ist ihr Figur-Geheimnis?



Starfotograf Rankin, auch bekannt aus zahlreichen Auftritten bei "Germany's next Topmodel", setzte Anderson für die Lingerie-Kampagne in Szene

Foto:Instagram.com/cocodemeruk / Photo by Rankin

"Ich glaube, Vegetarier zu sein, hat mich jung gehalten", entlockte ihr die US-Zeitschrift People. Ein Laster hat die 49-Jährige allerdings: Roséwein! "Ich trinke viel zu viel davon!" Abstrampeln im Fitnessstudio möchte sie sich nicht. "Ich mache nicht viel Sport", gab Anderson zu. Das Fitnessstudio finde sie viel zu langweilig, deshalb brauche sie immer etwas zu lesen.