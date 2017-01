"Overwatch" setzt seinen Siegeszug unbeirrt fort

Dieses Spiel ist einfach nicht zu stoppen! "Overwatch" hat sich seit seinem Release im Sommer 2016 über 25 Millionen Mal verkauft. Das teilte Hersteller Blizzard am Freitag via Twitter mit. Damit setzt der Shooter seinen unglaublichen Siegeszug unbeirrt fort. Innerhalb des ersten Monats verkaufte sich "Overwatch" bereits satte zehn Millionen Mal.

Für eine neue Marke ist das ein mehr als beachtlicher Meilenstein. Vor allem dann, wenn man den Erfolg von "Overwatch" mit etablierten Spielereihen vergleicht. Laut der US-Marktforschungsgesellschaft NPD war Blizzards Shooter in den Vereinigten Staaten eines der meistverkauften Games des Jahres. Vor "Overwatch" landeten nur "Call of Duty: Infinite Warfare", "Battlefield 1", "Tom Clancy's The Division", "NBA 2K17", "Madden NFL 17" und "GTA V".