Ottfried Fischer: Darum bekommt er keine TV-Rollen mehr

Als "Bulle von Tölz" war Ottfried Fischer ein beliebter TV-Kommissar. Auch seine Kabarett-Sendung "Ottis Schlachthof" kam beim Publikum gut an. Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute ist der 63-Jährige kaum mehr im Fernsehen präsent. "Na, die wollen mich ned", sagt Fischer im Interview der Münchner Tageszeitung "tz". Der an Parkinson erkrankte Schauspieler und Kabarettist hätte seinen "Schlachthof" gerne noch weitergemacht. "Trotz Erkrankung. Den Zuschauern hat es doch gefallen, oder?"

Doch ihm habe mal einer gesagt, dass er zu schnell rede und man ihn kaum verstehe. Alte Wiederholungen seiner Sendungen schaue er sich aber noch immer gerne an. "Das ist wie wenn du ein altes Fotoalbum findest", so Fischer, der aber auch erklärt, dass er nur noch sehr selten Fernsehen schaut. Seine Zeit verbringt Fischer mittlerweile hauptsächlich mit dem Schreiben von Gedichten, die er gerne auch veröffentlichen würde. "Das soll mein nächstes Projekt werden. So ein Bändchen mit Illustrationen", verrät Fischer der Zeitung.