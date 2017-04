Oster-Geschenkideen für Tech-Fans und Nerds

Schokolade und Co. sind der Klassiker fürs Osternest, aber kleine und auch größere Geschenke, die speziell auf die Interessen Ihrer Liebsten zugeschnitten sind, kommen im Regelfall besonders gut an. Hier finden Sie Anregungen für ganz besondere Geschenke speziell für Tech-Fans, Nerds und Geeks aller Couleur. Egal, ob Sie nur wenige Euro oder auch ein bisschen mehr ausgeben wollen.

Die Welt der Gadgets



Alles über technische Spielereien und nerdige Lifestyle-Artikel

Foto:Makistock / Shutterstock.com

Nerdige Gadgets und Produkte finden sich in großer Vielfalt bei Anbietern wie "getdigital.de" oder "thinkgeek.com" - darunter Artikel wie Tetris-Sneaker, Meme-Shirts, tanzende Gremlins, Lichtschwerter-Besteck, Stormtrooper-Whiskey und vieles mehr. Abenteuerlustige können bei "getdigital.de" sogar spezielle "nerdige Überraschungs-Eier" bestellen. Diese enthalten unterschiedliche Überraschungsartikel zum deutlich reduzierten Preis. Ein Paket für knapp 15 Euro enthält laut Angaben des Versands beispielsweise mindestens Waren im Wert von 40 Euro. Wem sein nerdiges Osterei nicht gefällt, der kann dieses sogar im Nachhinein umtauschen.

Die Welt der Games



Games kommen immer gut an, zum Beispiel das neue "Vikings - Wolves of Midgard"

Foto:Kalypso Media

Ein neues Videospiel macht sich bei Gaming-Fans immer gut. Auch hier gibt es zu Ostern zahlreiche Angebote. So hat der deutsche PlayStation-Store etwa eine große Aktion laufen, mit der Fans unzählige Titel für PS4, PS3 und PS Vita zu teils deutlich vergünstigen Preisen kaufen können. Das noch aktuelle "FIFA 17" gibt es dort beispielsweise für knapp 25 Euro. Warum also nicht einfach ein Guthaben verschenken , sodass die Lieben sich ihr Geschenk selbst aussuchen können?

Brandneue Games im Osternest sehen viele natürlich besonders gern. Wie wäre es etwa mit dem erst kürzlich zum etwas vergünstigten Preis erschienenen "Vikings - Wolves of Midgard" für PC, PS4 und Xbox One? Das Action-Rollenspiel schlüpft in die Fußstapfen des Genre-Urvaters "Diablo", bietet aber einen frischen Settings-Mix aus unverbrauchter nordischer Mythologie und zahlreichen Fantasy-Einflüssen. Besonderen Spaß macht das Ganze im Zwei-Spieler-Online-Koop.

Die Welt der Fitness



Die Apple Watch ist wasserdicht bis 50 Meter

Foto:Apple

Seit geraumer Zeit sind Fitness-Tracker mächtig angesagt - und welchen besseren Weg gibt es, als mit einem neuen Helfer die über Ostern angefutterten Pfunde wieder abzutrainieren? Viele gute Geräte haben aber auch ihren Preis. Einen der günstigeren Fitness-Tracker vom Spezialisten Garmin, den "Vivofit 3" gibt es vielerorts aber bereits für rund 60 bis 70 Euro.

Wer bereit ist, etwas mehr zu investieren, der sollte über die Anschaffung einer Apple Watch nachdenken. Die Smartwatch gibt es in unzähligen stylischen Varianten und sie bietet zahlreiche Apps für alle Lebenslagen. Neben einer hauseigenen Workout-App und einer Aktivitätsapp gibt es auch Programme vieler anderer Anbieter, die sich perfekt auf das eigene Training abstimmen lassen. Die Apple Watch kommt mit Herzfrequenzmesser, integriertem GPS und ist bis zu 50 Meter wasserdicht.

Die Welt der Kopfhörer



Der Libratone Q Adapt In-Ear-Kopfhörer kann direkt über einen Lightning-Anschluss mit einem iPhone verbunden werden

Foto:Libratone

Für Musik beim Training oder auch in allen anderen Lebenslagen sorgen die richtigen Kopfhörer. Wer auf ein schlank-schickes Design steht und eine aktive Noice-Cancelling-Funktion zu schätzen weiß, für den wären vielleicht die Libratone Q Adapt On-Ear- oder In-Ear-Kopfhörer etwas. Erstere werden per Bluetooth verbunden, zweitere bieten einen direkten Lightning-Anschluss für Apple-Geräte. Die Auswahl ist jedoch groß: Die ebenfalls stylischen Beats X oder Bose QuietComfort 35 Kopfhörer könnten beispielsweise als Alternativen dienen. Wer komplett kabellos unterwegs sein möchte, der sollte auch einmal die Apple AirPods probehören, die im praktischen Lade-Case daherkommen.

Die Welt der Schokolade



Leckereien wie diese mag praktisch jeder

Foto:Shulevskyy Volodymyr / Shutterstock.com

Wer doch lieber ganz klassisch bei Süßigkeiten bleiben will, der muss nicht im Supermarkt zu althergebrachten Sorten greifen. Online-Shops wie "sugafari.com" bieten Naschereien aus aller Welt. Auch spezielle Oster-Süßigkeiten befinden sich im reichhaltigen Sortiment. Großstädter haben den Vorteil, dass sie in ihrer direkten oder indirekten Nachbarschaft eigentlich immer eine schöne Chocolaterie wie "Bitter & Zart" in Frankfurt oder die "Chocolaterie Beluga" in München finden können. Viele dieser oft kleinen Geschäfte bieten ihr Sortiment aber auch zur Online-Bestellung an.