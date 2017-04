Olivia Munn und Aaron Rodgers haben sich getrennt

Aus und vorbei: Die Schauspielerin und Moderatorin Olivia Munn (36, "X-Men Apocalypse" ) und der Football-Star Aaron Rodgers (33) haben sich getrennt. Das berichtet zumindest das US-Magazin "People" unter Berufung auf einen Insider. Demnach gehe das Paar ab sofort einvernehmlich und freundschaftlich eigene Wege. Man wünsche sich gegenseitig nur das Beste auf dem weiteren Lebensweg. Der Grund für das Liebes-Aus ist allerdings bislang noch völlig unklar.

Die Trennung kommt vollkommen überraschend: Noch vor wenigen Monaten machten Verlobungsgerüchte die Runde, nachdem ein riesiger Diamant-Ring an Munns Finger entdeckt wurde. Angeblich sollten noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken läuten. Die beiden waren seit knapp drei Jahren zusammen und zeigten sich häufig gemeinsam in der Öffentlichkeit.