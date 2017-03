Oh mein Gott! Ist das wirklich David Beckham?

Wahre Schönheit kann nichts entstellen? Diese alte Binsenweisheit gehört nun offiziell der Vergangenheit an: Der Ex-Starkicker David Beckham (41) bewies nämlich auf seinem Instagram-Account das Gegenteil. Er zeigte sich auf einem Schnappschuss mit völlig entstelltem Gesicht, dank einer Riesennarbe und ekligen Zähnen. Nur auf den zweiten Blick kann man erkennen, dass es tatsächlich der Mann von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (42) ist.

Doch der britische Schönling hat sich nicht etwa gehen lassen oder wurde Opfer eines schrecklichen Unfalls, nein: Er dreht derzeit gemeinsam mit dem Star-Regisseur und Madonna-Ex-Mann Guy Ritchie (48, "Snatch" ) den Film "King Arthur: Legend of the Sword". Der Streifen kommt am 11. Mai 2017 in die deutschen Kinos. Beckham spielt darin einen Anführer einer Betrügerbande und musste sich offenbar relativ lange in der Maske aufhalten...