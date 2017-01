Offiziell: So heißt der neue "Star Wars"

Das Baby hat einen Namen: Episode Nummer acht der "Star Wars"-Saga heißt nun nicht mehr nur "Episode VIII" - sondern ganz offiziell "The Last Jedi", zu Deutsch "Der letzte Jedi". Den finalen Titel des neuen "Star Wars" haben die Macher von Disney am Montagnachmittag deutscher Zeit über Twitter bekannt gegeben.

Auch einen Releasetermin hat der Streifen nun: Am 14. Dezember, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, soll er in die deutschen Kinos kommen. "The Last Jedi" soll dort ansetzen, wo "Das Erwachen der Macht" aufhörte. Dementsprechend werden auch die beiden "Star Wars"-Shooting-Stars John Boyega (24) und Daisy Ridley (24) wieder mit von der Partie sein.

Auch ein letztes Wiedersehen mit einer weiteren alten Bekannten werden die "Star Wars"-Fans feiern können: Carrie Fisher (1956-2016) alias Leia hatte die Dreharbeiten für Episode VIII noch beenden können, bevor sie im Dezember völlig überraschend an einem Herzanfall starb.