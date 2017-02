Norwegens König Harald posiert für süßes Familienfoto

Am 21. Februar 2017 steht im norwegischen Königshaus ein runder Geburtstag an. Kein Geringerer als König Harald V. wird 80 Jahre alt. Höchste Zeit also, zur Einstimmung auf die Feierlichkeiten neue Familienfotos zu knipsen. Gemeinsam mit seiner aus bürgerlichen Verhältnissen stammenden Frau, Sonja Haraldsen (79), die am 4. Juli 2017 ebenfalls ihren 80. Geburtstag feiern wird, posierte er dafür mit den fünf gemeinsamen Enkelkindern. Auf dem offiziellen Facebook-Account des Königshauses sind die Bilder zu bestaunen.

Auf seinem Schoss machte es sich das Nesthäkchen der Familie bequem, die achtjährige Emma Tallulah Behn. Auf dem Boden vor König Harald nahmen ihre älteren Schwestern Leah Isadora (11, l.) und Maud Angelica (13) Platz. Die drei sind die Töchter von Prinzessin Märtha Louise (45) und Schriftsteller Ari Behn (44).

Die junge Dame, die ihre Hände auf den Schultern des Königs ruhen lässt, ist Ingrid Alexandra von Norwegen (13). Sie ist die Tochter des norwegischen Kronprinzen Haakon (43) und seiner Ehefrau, der Kronprinzessin Mette-Marit (43). Ihr Bruder, Sverre Magnus (11), kniet derweil neben seiner Großmutter.