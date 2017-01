Nintendo Switch erscheint im März: Das müssen Sie jetzt wissen

Dass die unzähligen Nintendo-Fans ihre neue Konsole schon im März in den Händen halten können werden, das hatten viele wohl nicht erwartet. Auf einer Präsentation zur Nintendo Switch hat das japanische Unternehmen jetzt bekannt gegeben, dass die neue Konsole bereits am 3. März unter anderem in Japan, den USA, Kanada und in mehreren europäischen Ländern - darunter auch in Deutschland - erscheinen soll.

Wie viel kostet die Konsole in Deutschland?

Während bei der Präsentation noch kein Preis für Deutschland genannt wurde, wird Switch in den USA rund 300 US-Dollar kosten. Darum kann davon ausgegangen werden, dass die Konsole in der Bundesrepublik vermutlich für etwa 300 Euro erhältlich sein wird. Zur Standard-Ausstattung der Konsole gehören zwei sogenannte Joy-Con-Controller, Joy-Con-Halterung und -Schlaufen fürs Handgelenk, ein Dock, in dem die Konsole steckt sowie ein HDMI-Kabel und ein Netzteil.

Zwei Versionen

Zwei Varianten der Konsole werden erhältlich sein, die sich allerdings nur bei den Farben der Controller unterscheiden. Die eine Fassung kommt komplett in Grau, die andere Variante bietet einen roten und einen blauen Controller. Für Multiplayer-Fans gibt es allerdings einen Dämpfer: Wie bei Sony und Microsoft wird Online-Gaming mit Switch auch bei Nintendo kostenpflichtig.

Spiele zum Launch

Außerdem hat Nintendo Spiele gezeigt, die zum Launch der Konsole erhältlich sein sollen. Allen voran - wie von den meisten Gamern im Vorhinein vermutet - das neue "Zelda". Neben "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" , das direkt am Launch-Tag erscheinen soll, sollen Anfang März unter anderem auch direkt "1-2 Switch" und "Skylanders Imaginators" erhältlich sein. "Mario Kart 8 Deluxe" soll Ende April erscheinen und der Shooter "Splatoon 2" wird für den Sommer erwartet. Ende des Jahres sollen dann unter anderem eine "Skyrim"-Switch-Version und "Super Mario Odyssey" folgen.