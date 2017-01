Nina Agdals sexy Oben-ohne-Shooting

So sieht sie sonst eigentlich nur Freund Leonardo DiCaprio (42, "The Revenant"): Nina Agdal hat für die neue Ausgabe Der "Sports Illustrated" blank gezogen - zumindest fast. Oben ohne und mit ultra knappem Schnür-Bikini posiert das dänische Model für die neue Swimwear-Kollektion der US-Zeitschrift. In einem kurzen Video, das auf Youtube und Instagram veröffentlicht wurde, räkelt sich die 24-Jährige am Strand und packt ihren verführerischen Blick für die Kamera aus - kein Wunder, dass DiCaprio da schwach wurde.



Heiß, heißer, Nina Agdal

Foto:Youtube.com/Sports Illustrated Swimsuit

Allerdings haben jetzt auch andere Männer die Chance auf ein Date mit der blonden Traumfrau. In Kooperation mit der "Sports Illustrated" hat das Model einen Tinder-Account eingerichtet. Wie "Elite Daily" berichtet, allerdings nicht, um sich einen neuen Freund zu suchen. Wer ihr ein Tinder-Like gibt, kann lediglich Karten für das "VIBES by SI Swimsuit"-Festival in Texas gewinnen. Ein Meet and Greet mit Agdal ist im Gewinn aber inklusive - und wer weiß, vielleicht trägt sie dabei auch den sexy Schnür-Bikini.