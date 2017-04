Nicole Kidman: Traumkörper mit 49 Jahren

Nicole Kidman ist bekannt für ihre atemberaubenden Auftritte auf den roten Teppichen dieser Welt. Und der Hollywood-Star enttäuschte auch in Las Vegas nicht. Dort unterstützte sie ihren Ehemann Keith Urban (49, "Ripcord" ) bei den Academy Of Country Music Awards. Die 49-Jährige erschien in einer glitzernden Robe von Alexander McQueen. Das enganliegende, langärmlige Kleid setzte die schlanke Figur von Kidman dabei gekonnt in Szene.

Die cremefarbene, hochgeschlossene Designer-Robe reichte bis auf den Boden und bestach durch ihr florales Muster mit silbernen Fäden. Ihre Haare hatte Kidman in einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Passend zum Muster ihres Kleides trug sie hängende Ohrringe mit grünem Stein. Keith Urban präsentierte sich auf dem roten Teppich klassisch im dunklen Anzug, weißem Hemd und einer schmalen schwarzen Krawatte.