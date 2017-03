Nicole Kidman: Das war der Grund für die Oscar-Klatschtechnik

Bei der Oscar-Verleihung 2017 sorgte sie mit ihrer skurrilen Klatschtechnik für ziemlich viel Gelächter. Nun hat Nicole Kidman (49, "Grace of Monaco" ) im Interview mit der australischen Radiosendung "KIIS FM's Kyle And Jackie O" endlich Licht ins Dunkel gebracht, warum sie sich dabei so komisch anstellte. Dahinter steckte nicht etwa geistige Umnachtung oder eine besondere Bewunderung für den "Grinch", mit dem sie auf Twitter deswegen verglichen wurde. Die Erklärung lautet: Sie hatte Angst ihre wertvollen, geliehenen Diamantringe von Nobel-Juwelier Harry Winston zu beschädigen.

Von Moderator Kyle Sandilands darauf angesprochen, bestätigte Kidman: "Es war wirklich ungünstig. Ich wollte unbedingt klatschen. Ich wollte nicht nicht klatschen, das wäre viel schlimmer gewesen. Dann hätten sich alle gefragt: Wieso klatscht Nicole nicht?" Also habe sie trotz aller Hindernisse geklatscht. "Aber es war sehr schwierig, weil ich diesen großen Ring anhatte, der nicht mir gehörte." Sie habe riesige Angst gehabt, ihn zu beschädigen.