Nicolas und Oscar: So groß sind die Schweden-Prinzen schon

Prinz Nicolas von Schweden (1) ist längst kein kleines Baby mehr, immerhin wird der Sohn von Prinzessin Madeleine (34) und Christopher O'Neil (42) im kommenden Juli zwei Jahre alt. Wie gut der kleine Mann wächst und gedeiht, zeigt ein neues Foto auf der Facebook-Seite seiner Mutter. Madeleine postete am Samstag ein neues Foto von ihrem jüngsten Kind, auf dem er mit verwuschelten Haaren eine Kugel Eis genießt.

Doch Nicolas ist nicht der einzige schwedische Nachwuchs-Prinz, der in letzter Zeit mächtig gewachsen zu sein scheint. Prinz Oscar, der einjährige Sohn von Kronprinzessin Victoria (39) und Daniel von Schweden (43), bewies bei einem Auftritt am Sonntag, wie groß er schon geworden ist. Auf dem Arm seines Vaters nahm er an den Feierlichkeiten zum Namenstag von Victoria in Stockholm teil. Am 2. März hatte der kleine Prinz seinen ersten Geburtstag gefeiert.