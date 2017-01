Nick Cannon postet Uralt-Foto mit Kim Kardashian

Dieser Post von Nick Cannon (36) ist ein Blick in eine längst vergessene Vergangenheit. Denn was viele verdrängt haben: Der Ex von Mariah Carey (46, "Without You" ) ist auch der Ex von Kim Kardashian (36). Und in diese Zeit - vor ungefähr zehn Jahren - entführt Cannon seine Fans nun auf seinem Instagram-Account. Auf dem Bild ist er mit seiner Kim zu sehen, die damals nicht von der Seite von Paris Hilton (35) wich. Damals waren die beiden beste Freundinnen und Paris die mit Abstand bekanntere Dame. In ihre Mitte haben die damalige BFFs auf einer Party die Rapperin Lil' Kim (42, "Lady Marmalade" ) geschlossen.

Ein weiterer spannender Fakt: Auf einem weiteren Post ist Cannon auf der gleichen Veranstaltung mit keinem Geringeren als Kanye West (39, "Famous" ) zu sehen - der heutige Mann seiner Ex Kim Kardashian. Ob die beiden sich noch an diesem Abend näher gekommen sind oder vielleicht auch erst kennenlernten, bleibt aber bislang noch deren Geheimnis.