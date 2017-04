"New Girl"-Star Hannah Simone verheiratet und schwanger?

Für Fans von "New Girl" -Star Hannah Simone (36) gibt es gleich zwei Überraschungen: Die Schauspielerin soll nicht nur geheiratet haben, sondern auch noch ihr erstes Kind erwarten. Dies will die Zeitschrift "Us Weekly" aus gleich mehreren Quellen erfahren haben. Ehemann und Bald-Papa ist demnach Jesse Giddings (32), ein kanadischer TV-Journalist und Fotograf.



Jesse Giddings soll der Glückliche sein

Foto:instagram.com/jessegiddings

Die Hochzeit soll offenbar schon im Juli 2016 stattgefunden haben. Im wievielten Monat Simone schwanger ist, wurde aber bisher noch nicht ausgeplaudert. Interessant: Obwohl sich auf den Social-Media-Accounts der beiden Stars immer wieder gemeinsame Fotos finden, haben sie ihre Beziehung noch nie offiziell bestätigt. Mal sehen, ob sich das jetzt ändern wird.