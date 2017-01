Neuer Vorstoß geplant: Gibt es bei Apple Music bald auch TV-Serien?

Sich auf den eigenen Lorbeeren ausruhen - das war noch nie das Motto des gigantischen Unternehmens Apple. Trotz starker Konkurrenz von Spotify floriert das Geschäft mit dem hauseigenen Streamingdienst Apple Music zwar, eine weitere Expansion sei aber laut "The Hollywood Reporter" bereits beschlossene Sache. Das könnte durchaus dazu führen, dass Abonnenten des Musik-Dienstes bald auch TV-Serien zu sehen bekommen. Und die müssten laut Apple-Führungskraft Jimmy Iovine nicht zwangsläufig etwas mit Musik zu tun haben.

"Sollten die Macher von 'South Park' in mein Büro spazieren, würde ich sie nicht mit den Worten abweisen, dass sie keine Musiker seien", so Iovine. "Wir werden alles machen, um bei der Popkultur genau ins Schwarze zu treffen". Klingt jedenfalls so, als wolle man Apple Music als breitgefächerten Multimedia-Dienst in Stellung bringen.

Einen ersten Schritt in diese Richtung machte das Unternehmen bereits, in dem es sich die Rechte für das erfolgreiche TV-Format "Carpool Karaoke" mit James Corden (38) einverleibte. Zudem soll unter dem Titel "Planet of the Apps" bereits ein Reality-TV-Format in der Mache sein, das sich mit der Entwicklung von Smartphone-Apps befasst. Noch bis Ende dieses Jahres sollen die ersten Video-Inhalte dieser Art bei Apple Music zu sehen sein, heißt es weiter.