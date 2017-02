Neuer Trailer zum fünften "Fluch der Karibik"-Abenteuer

Am 25. Mai 2017 ist es endlich so weit: Das fünfte Abenteuer rund um Captain Jack Sparrow kommt endlich in die Kinos. In "Fluch der Karibik: Salazars Rache" wird dann natürlich auch wieder Johnny Depp (53) in seiner Paraderolle zu sehen sein. Im Rahmen des Super Bowls bekamen die Fans nun einen weiteren kleinen Einblick serviert. In dem gut eine Minute langen Teaser-Trailer ist Depp selbst allerdings nur in einer kurzen Sequenz zu sehen - über und über mit Schlamm besudelt. Doch in nur wenigen Wochen bekommen die Fans die volle Pracht ihres Idols zu Gesicht.

Captain Jack Sparrow findet sich dann in einem neuen Abenteuer wieder: Tödliche Geister-Piraten, angeführt von seinem alten Erzfeind Salazar (Javier Bardem), sollen jeden Piraten auf See töten - auch Sparrow. Diesem bleibt nur eine Möglichkeit, sich aus der gefährlichen Situation zu befreien: Er muss Poseidons magischen Dreizack finden, der ihm die Herrschaft über die Weltmeere verleiht und mit dem er Salazar besiegen kann.

Neben Johnny Depp sind auch Geoffrey Rush als Captain Barbossa und Orlando Bloom als Will Turner auf der Leinwand zu sehen.