Neuer Teaser zu "Game of Thrones": Der Showdown naht

Ganze viereinhalb Monate müssen sich Fans der Erfolgsserie "Game of Thrones" noch gedulden, bis endlich die 7. Staffel im US-Fernsehen startet. Nun hat HBO mit "Long Walk" einen neuen Teaser veröffentlicht, der dieselbe Botschaft wie schon der erste transportiert: Der letzte Kampf rückt näher - und der gemeinsame Feind aller Häuser sind die Weißen Wanderer.

Zu sehen sind die drei heißesten Anwärter auf den Eisernen Thron: Cersei Lennister (Lena Headey) schreitet durch den Thronsaal in Königsmund, Jon Schnee (Kit Harington) betritt die Große Halle der Burg Winterfell und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) befindet sich auf Burg Drachenstein, dem ursprünglichen Sitz ihrer Familie. Selbstbewusst nehmen die drei Platz, im Hintergrund läuft amüsanterweise der wenig staatstragende Song "Sit Down" von James .

Doch als Cersei leicht den Mund öffnet, spricht sie nicht etwa. Nur eine weiße Dampfwolke kommt über ihre Lippen. Kein Wunder, denn der Nachtkönig, Anführer der Weißen Wanderer, ist den drei Rivalen auf den Fersen.

Nur sieben Folgen umfasst die siebte und damit vorletzte Staffel der Kultserie, die finale achte Staffel wird lediglich sechs Episoden beinhalten. Viel Zeit bleibt den drei großen Häusern also nicht, um den Kampf für sich - oder die Menschheit - zu entscheiden. In Deutschland wird die Serie erneut zeitgleich, also ab dem 17. Juli, über Sky zu sehen sein.