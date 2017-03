Neuer Leder-Look: Macht Conchita Wurst jetzt auf Bill Kaulitz?

Nein, es ist nicht Bill Kaulitz (27). Aber zugegebenermaßen sieht Conchita Wurst (28, "Conchita" ) dem Tokio-Hotel-Frontmann auf einmal ziemlich ähnlich. Der österreichische Sänger und Travestiekünstler hat Fotos auf seinem Instagram-Account gepostet, auf denen er einen rockigen Leder-Look präsentiert. Ziemlich ungewohnt, kennt man den 28-Jährigen bisher überwiegend in eleganten Roben und schicken Outfits.

"Leder Wetter", kommentiert Conchita Wurst eines der Bilder, auf denen er in schwarzen Lederhosen und Lederjacke zu sehen ist. Dazu kombiniert der Österreicher ein schwarzes T-Shirt und passende Boots. Um den Bill-Kaulitz-Look perfekt zu machen, trägt er außerdem eine dunkle Sonnenbrille. Den Fans gefällt's: "Perfekter Style", heißt es etwa in den Kommentaren. Ein User merkt aber an: "Ich glaube, ich hätte dich nicht erkannt, wenn du an mir vorbeigelaufen wärst."