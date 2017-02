Neuer Job für Günther Jauch: Er heuert auf einem Kreuzfahrtschiff an

Vom Moderatoren-Stuhl aufs Kreuzfahrtschiff: Günther Jauch (60) zeigt seine Weine auf der "Europa 2". Das gab die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises nun bekannt. Demnach wird der 60-Jährige auf einer Südostasien-Kreuzfahrt den Passagieren seine eigenen Weine präsentieren. Die Reise beginnt am 20. Februar in Hong Kong und endet am 6. März in Singapur.

Der "Wer wird Millionär?" -Moderator hat 2010 gemeinsam mit seiner Frau Thea das Weingut von Othegraven übernommen. Laut der Mitteilung will Jauch den Kreuzfahrern zeigen, "wie wandlungsfähig sich die Rieslingtraube in seinen Gewächsen präsentiert". Ob er sich wohl nebenbei dazu hinreißen lässt, das Wein-Wissen der Passagiere zu testen?