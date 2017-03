Neue Single beweist: John Mayer sehnt sich nach seiner Ex Katy Perry

Die Musiker John Mayer (39) und Katy Perry (32, "Chained to the Rhythm" ) führten drei Jahre lang eine turbulente On-Off-Beziehung. 2015 kam es schließlich zur endgültigen Trennung. Zwei Jahre später trauert Mayer seiner Ex offenbar immer noch hinterher: Seine neue Single "Still Feel Like Your Man" handelt von Perry. "Über wen würde ich sonst nachdenken? [...] Das war meine einzige Beziehung", so Mayer im Interview mit der "New York Times". Schließlich sei er in den letzten fünf, sechs Jahren nur mit wenigen Frauen ausgegangen.

Eine weitere Chance für die Liebe?

Er stellt im Interview zudem etwas traurig fest: "Ich liege gut in der Zeit, was meine Karriere betrifft, in meinem Leben renne ich aber etwas hinterher." In einer Passage von "Still Feel Like Your Man" wird Mayers Sehnsucht nach Perry deutlich: "Ich habe immer noch dein Shampoo in meiner Dusche/falls du deine Haare waschen möchtest. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich irgendwen irgendwo gefunden hast/aber es ist mir ziemlich egal."

Kommt der Song genau zum richtigen Zeitpunkt? Perry befindet sich seit Anfang März in einer Beziehungspause mit Schauspieler Orlando Bloom (40, "Die drei Musketiere" ), mit dem sie seit Januar 2016 liiert ist. Mayer ist ebenfalls Single. Er sehnt sich nach einer Beziehung: "Ich wünschte, es gäbe jemanden, der mir zum 40. eine Party schmeißen würde." Mayer hat am 16. Oktober Geburtstag. Vielleicht wird sein Wunsch bis dahin wahr?