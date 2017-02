Neue Bandwelle: Hurricane und Southside bestätigen weitere Acts

So langsam füllt sich das Line-up: Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben 26 weitere Acts für dieses Jahr bestätigt. In einer vierten Bandwelle kündigten die Veranstalter am Dienstag auf Facebook große Namen wie Clueso, Wolfmother, A Day to Remember und Axwell and Ingrosso an. Außerdem dürfen sich die Besucher unter anderem auf Shows von Royal Blood, Kodaline, Baroness, Passenger und Alle Farben freuen.

In einer vorigen Ankündigung im Dezember wurden bereits Auftritte von Die Antwoord, Antilopen Gang und Frittenbude bestätigt. Die diesjährigen Headliner der Festivals sind die Punkrocker Green Day, Linkin Park und Casper. Zu den Top-Acts zählen außerdem Imagine Dragons, Jennifer Rostock, Blink 182, Haftbefehl und Die Orsons.

Das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck finden parallel vom 23. bis 25. Juni 2017 statt.