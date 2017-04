Nein, Doris Roberts ist schon vor einem Jahr gestorben

"Ruhe in Frieden #DorisRoberts. Ich bin mit #AlleLiebenRaymond aufgewachsen. Absolute Legende." So oder so ähnlich klangen viele Social-Media-Nachrufe auf Doris Roberts, die in den vergangenen Stunden über Twitter und Co. abgesetzt wurden. Das seltsame an der Sache: Die Schauspielerin ist nicht erst jetzt gestorben, sondern schon vor etwas mehr als einem Jahr.

Zahlreiche User teilten unter anderem einen Artikel des US-Klatsch-Portals "TMZ", in dem über den Tod von Roberts berichtet wird. Dieser ist allerdings nicht aktuell, sondern stammt vom 18. April 2016. Das schien den meisten nicht aufgefallen zu sein. Auch das Portal konnte sich nicht erklären, wie es auf einmal zu dieser Social-Media-Reaktion kam. Der erste Jahrestag von Roberts' Tod war schließlich schon vergangene Woche.

Einer der "TMZ"-Mitarbeiter, Anthony Dominic, echauffierte sich ebenfalls via Twitter über die seltsame Entwicklung. Der heutige Tag habe ihm gezeigt, wie es dazu kommen konnte, dass jemand wie Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde. "Unsere Doris-Roberts-Todesmeldung ist viral gegangen. Sie ist vor über einem Jahr gestorben. #CheckYourFacts".