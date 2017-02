Neil Fingleton: "Game of Thrones"-Riese überraschend gestorben

Der größte Mann Europas ist tot! Neil Fingleton starb am Samstag im Alter von nur 36 Jahren an einem Herzfehler. Dies bestätigte unter anderem der "Tall Person Club", dessen Mitglied Fingleton war, auf seiner Facebook-Seite. Der 2,32 Meter große Fingleton startete zunächst eine Karriere als professioneller Basketball-Spieler in den USA.

Nach seinem Karriere-Ende im Jahr 2007 widmete er sich vermehrt der Schauspielerei. Einem größeren Publikum wurde er als Riese Mag der Mächtige in der beliebten HBO-Serie "Game of Thrones" bekannt. Außerdem spielte er zum Beispiel in dem Film "Jupiter Ascending" an der Seite von Channing Tatum und Mila Kunis sowie in dem Marvels-Superheldenfilm "Avengers: Age of Ultron" aus dem Jahr 2015.