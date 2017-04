Nazan Eckes bringt mit ihrem Jumpsuit die 70er zurück

Wir hätten sie fast nicht wieder erkannt. Aber das auf dem Foto ist tatsächlich Nazan Eckes (40). Die RTL-Moderatorin ist momentan in Kappadokien. Dort ist sie auf einer Hochzeit eingeladen, wie sie auf Facebook schreibt. Von wem verrät sie allerdings nicht. Aber das ist auch nicht so wichtig. Vielmehr betrachten ihre Fans lieber das dezente, aber trotzdem wundervolle Outfit der 40-Jährigen, die erst vor einem halben Jahr zum zweiten Mal Mama wurde. Schwangerschaftsspuren? Fehlanzeige!

Für die Feierlichkeiten hat sich Eckes für einen senfgelben Jumpsuit mit Schlag und langen Ärmeln entschieden. Den Hosenanzug, der an die 70er Jahre erinnert, kombiniert sie mit spitzen Pumps im Leopardenmuster. Dadurch verleiht sie dem klassisch, eleganten Look eine freche Note. Ihre Haare trägt sie offen und leicht durcheinander. Ihr linkes Handgelenk wird von einer goldenen Uhr umschmiegt. Rechts trägt sie einen schlichten Armreif. Lässig hält sie eine Pilotensonnenbrille in der Hand und richtet ihren Blick verträumt nach unten. Wir finden: Dieses Hochzeitsoutfit ist ein echter Hingucker.