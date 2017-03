"Naturalista": Die natürliche Beauty-Routine à la Gwyneth Paltrow

Nachhaltig und gesund zu leben, wird vielen Menschen immer wichtiger. Doch wie schafft man es, diese Prinzipien auch sinnvoll in den Alltag zu integrieren? In ihrem Buch "Naturalista: Wohlfühlrezepte für Körper und Geist" (Knesebeck Verlag, 256 Seiten, 24,95 Euro) beschäftigt sich Bloggerin Xochi Balfour damit, wie man ein vitales und gesundes Leben führt. Ihre Lebensphilosophie steht dabei auf drei Säulen: vollwertige Ernährung, Schärfung des eigenen Bewusstseins und natürliche Hautpflege. Zu den Fans der ehemaligen Londoner Journalistin zählt unter anderem Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (44), die Balfour zu ihren Top-Lifestyle-Gurus zählt.



Die Bloggerin Xochi Balfour beeindruckte mit ihren Ideen und ihrem Blog "The Naturalista" auch Hollywood-Star Gwyneth Paltrow

Wer seine Beauty-Produkte selbst herstellt, bekommt plötzlich ein ganz anderes Gefühl dafür, mit was unsere Haut tagtäglich in Berührung gebracht wird. "Als meine ersten selbst gemachten Pflegeprodukte fertig waren, fühlte ich mich stolz und ganz aufgeregt", beschreibt Xochi Balfour diese Erfahrung in ihrem Buch. Diese Beispiele für Balfours zahlreiche "Superhelden natürlicher Schönheit" werden auch Ihre Beauty-Routine verändern...

Sheabutter-Körperpflege



Von ihrer Sheabutter-Körperpflege hat die Bloggerin immer ein paar Stücke vorrätig

Zutaten: 90 g Sheabutter, 90 g Kokosöl, 90 g Bienenwachs, 20 Tropfen eines ätherischen Öls nach Wahl

Bei diesem Rezept geht Balfour folgendermaßen vor: In einer hitzebeständigen Schüssel lässt sie Sheabutter, Kokosöl und Bienenwachs im Wasserbad schmelzen. Die Masse lässt sie anschließend unter Rühren etwas abkühlen und gibt dann das ätherische Öl hinzu. Danach füllt sie die Masse in ein altes Muffinblech - bei Zimmertemperatur sind die einzelnen Stücke nach circa drei bis vier Stunden fest. Ersetzt jede Bodylotion aus dem Drogeriemarkt.

Natürliches Deo

Zutaten: 3 EL Sheabutter, 3 EL Kokosöl, 3 EL Pfeilwurzpulver, 3 EL Natron, 15 Tropfen eines ätherischen Öls nach Wahl

Die Zutaten werden dann in einer Schüssel zu einer cremigen, homogenen Masse verrührt. Laut Balfour ergibt diese Mischung einen Tiegel, der circa für ein bis zwei Monate ausreicht. "Seit ich dieses Rezept zum ersten Mal ausprobiert habe, haben wir immer mindestens einen Tiegel vorrätig und fast kein Deodorant mehr gekauft", sagt sie. Nachmachen lohnt sich also auf jeden Fall!

Papaya-Kiwi-Gesichtsmaske



Die Papaya-Kiwi-Gesichtsmaske von Xochi Balfour lässt sich in wenigen Schritten herstellen

Zutaten: 1 Kiwi, 3 EL Fruchtfleisch einer reifen Papaya, 1 EL flüssiges Kokosöl, 1 TL cremiger Honig in Rohkostqualität

Ihre Gesichtsmaske beschreibt Xochi Balfour als "Wundermittel, das stumpfe und müde Haut augenblicklich zum Leben erweckt". Das Kiwi-Fruchtfleisch wird mithilfe eines Siebs passiert, die Papaya zu einer glatten Paste zerdrückt. Danach werden alle Zutaten im Mixer vermischt und für 20 Minuten gekühlt. Die fertige Creme trägt Balfour für zehn bis 15 Minuten auf ihr Gesicht auf und spült diese dann mit warmen Wasser ab.

Himalayasalz-Körperpeeling

Zutaten: 200 g Kokosöl, 70 g Himalayasalz, 10 - 15 Tropfen ätherisches Kardamomöl

Ebenfalls super einfach nachzumachen, ist Balfours Tipp für ein Körperpeeling. Sie bezeichnet es als einen ihrer "Favoriten in Sachen Hautpflege, denn es ist ganz leicht herzustellen und duftet einfach nach Urlaub". Auch die Zutaten für das Peeling werden einfach in einer Schüssel mithilfe einer Gabel verrührt.