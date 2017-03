Nathalie Volk und Frank Otto: Liebe und Weltretten auf den Seychellen

Wer bislang nicht so recht an die Liebe zwischen Model Nathalie Volk (20) und Medienunternehmer Frank Otto (59) glaubte, kann sich nun ein eigenes Bild davon machen, denn am Montag ist es soweit: VOX zeigt jene Ausgabe von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" (20.15 Uhr), in der die beiden auf die Seychellen im Indischen Ozean reisen, um das dortige Korallensterben zu stoppen.

Warum? Ganz einfach, Frank Otto ist engagierter Umweltschützer und setzt sich schon lange zusammen mit der "Deutschen Meeresstiftung" für die Natur ein. Und Nathalie? Sie hat Blut geleckt und möchte als Charity-Lady in seine Fußstapfen treten. Laut Sender wird das Paar zudem intime Einblicke in seine Beziehung und das Leben in der gemeinsamen Hamburger Millionenvilla gewähren...

Dass Nathalie Volk und Frank Otto ein Paar sind, machte sie im Rahmen eines Interviews nach ihrer Rauswahl aus dem "Dschungelcamp" (RTL) im Januar 2016 öffentlich.