Natalie Portmans nackter Babybauch als Musikvideo-Hingucker

Natalie Portman (35, "Black Swan" ) hat schon Ende Februar ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Aber kurz zuvor hatte die Schauspielerin ihren Babybauch offenbar noch einmal als Blickfang genutzt: Offenbar wenige Tage vor der Geburt stand Portman als Hauptdarstellerin für ein Musikvideo vor der Kamera, genauer gesagt für den Clip zum Song "My Willing Heart" des britischen Songwriter-Wunders James Blake (28) - und dieses Video schickt sich nun an, zum Klickhit zu werden. Knapp 200.000 Mal ist es in den ersten 24 Stunden angesehen worden.

Star des Clips ist uneingeschränkt Portmans Babybauch. Die 35-Jährige ist darin unter anderem beim Schwimmen und in Unterwäsche auf ihrem Bett zu sehen - bisweilen zoomt die Kamera auch einfach auf Portmans prallen Bauch, in dem Tochter Amalia zu treten scheint. Ohnehin scheint zuletzt der Körper schwangerer Frauen besondere Aufmerksamkeit zu bekommen: Erst im Februar hat die schwangere R'n'B-Queen Beyoncé (35, "Lemonade" ) mit künstlerisch hochwertigen Fotos jede Menge Klicks abgestaubt.