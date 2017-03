Natalie Portman und Benjamin Millipied: Baby Nummer zwei ist da

Die Oscar-Verleihung am 26. Februar schwänzte Schauspielerin Natalie Portman (35, "Jackie: Die First Lady" ) aufgrund ihrer Schwangerschaft. Doch ihr zweites Kind mit Ehemann Benjamin Millepied (39) war zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Welt. Es ist ein Mädchen, wie der Sprecher des Paares nun "ET Online" mitteilte. Die neue Erdenbürgerin wurde demnach am 22. Februar geboren und trägt den Namen Amalia Millepied. "Mutter und Kind sind glücklich und gesund", heißt es weiter.

Portman und Millepied sind seit 2012 verheiratet, nachdem sie sich 2010 am Set von "Black Swan" kennengelernt hatten. Für ihre Performance erhielt Portman 2011 den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin". Das Paar hat bereits einen Sohn, Aleph, er wurde im Juni 2011 geboren. Im September 2016 machte Portman ihre zweite Schwangerschaft öffentlich, als sie ihren Babybauch auf dem Film-Festival in Venedig präsentierte.