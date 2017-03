Nachwuchs bei "Star Wars": Oscar Isaac wird Vater

In den vergangenen paar Jahren hatte Oscar Isaac (37) die ganz großen Rollen an Land gezogen. Erst als Poe Teil des neuen Helden-Trios bei "Star Wars" , dann bei "X-Men: Apocalypse" der titeltragende Bösewicht. Was für Ziele kann ein Schauspieler da noch haben? Ganz klar: Private. Und Isaac scheint sie erreicht zu haben. Der 37-Jährige wird jedenfalls in absehbarer Zeit Vater, wie "Entertainment Online" berichtet .

Die Information stammt allerdings nicht von Isaac und seiner Freundin Elvira Lind persönlich. Das zurückgezogen lebende Pärchen ist stattdessen bei einem Spaziergang in New York abgelichtet worden - und der Paparazzo-Schnappschuss lässt kaum Zweifel offen: Unter Linds weitem Kleid wölbt sich überaus deutlich ein Babybauch.

Oscar Isaac: Alle zehn Jahre ein Update zum Beziehungsstatus

Dass Isaac und Lind noch eine offizielle Verlautbarung herausgeben werden, scheint unwahrscheinlich: Hollywood-Shootingstar Isaac ist seit jeher äußerst auf seine Privatsphäre bedacht. Unklar ist sogar, wie lange er schon mit Lind zusammen ist: Anfang 2016 war das Paar erstmals offiziell zusammen auf dem roten Teppich aufgetaucht. Zuvor stammte das letzte Update zu Isaac Beziehungsstatus aus dem Jahr 2007: Damals machte er offenbar einer Frau namens Maria Miranda einen Hochzeitsantrag, wie die "New York Daily News" berichteten.