Nach zehn Jahren Ehe: Mel B lässt sich scheiden

Melanie "Mel B" Brown (41, "For Once In My Life" ) hat offenbar die Scheidung von ihrem Ehemann Stephen Belafonte (41) eingereicht. Das berichtet "People" unter Berufung auf die Scheidungspapiere, die dem Magazin vorliegen sollen. Die Sängerin war fast zehn Jahre mit Belafonte verheiratet.

In den Dokumenten sei der Termin der Trennung mit dem 28. Dezember angegeben, heißt es. Brown beantragte demnach das gemeinsame Sorgerecht für Tochter Madison Brown Belfonte (5). Unterhaltszahlungen für den Ex soll es nicht geben, fordert das ehemalige Spice Girl laut "People".

Hochzeit 2007

Brown und Belafonte heirateten 2007, nach nur fünf Monaten Beziehung. Neben der gemeinsamen Tochter Madison gehörten zur Patchworkfamilie auch Browns Töchter Angel Iris Murphy Brown (9) und Phoenix Chi Gulzar (18) aus den Beziehungen der Sängerin mit ihren Ex-Partnern Eddie Murphy und Jimmy Gulzar. Belafonte brachte Giselle (12) mit in die Beziehung, Mutter ist seine Ex-Freundin Nicole Contreras.

Auch wenn es schon seit einiger Zeit Gerüchte über Probleme in der Ehe von Brown und Belafonte gab, kommt die Trennung überraschend. Hatte sie doch erst vor sechs Wochen in einem Instagram-Post ihre Liebe zu ihrem Mann erklärt: "Wir haben alles durchgemacht, was normale Paare voneinander getrennt hätte und wir sind dadurch stärker geworden. Du hast mich geliebt, bevor ich überhaupt wusste, wie ich mich selbst lieben kann. Du bist meine Welt, Honey", schrieb sie und fügte im Scherz dazu: "und nicht zu vergessen, du bist auch ein kleiner Blödmann." In den Hashtags war zu lesen "zehn Jahre verheiratet", "Kämpfe für die Liebe", "sie sagten, es würde nicht halten".