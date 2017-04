Nach fünf Monaten: Mariah Carey ist wieder Single

Das war wohl nur was für den kalten Winter: Mariah Carey (47, "Without You" ) hat sich nach nur fünf Monaten wieder von ihrem Freund Bryan Tanaka (33) getrennt. Eine offizielle Bestätigung für den Split gibt es zwar noch nicht - dafür wollen mehrere US-Medien unabhängig voneinander an die entsprechenden Informationen gekommen sein. So berichtet etwa "TMZ.com", Carey und Tanaka hätten bereits seit einem gemeinsamen Mexiko-Urlaub Ende März den Kontakt abgebrochen.

Grund für die schnelle Trennung seien zwei Unarten des Tänzers Tanaka, heißt es dort: Zum einen sei der 33-Jährige notorisch eifersüchtig auf Nick Cannon (36) gewesen - den Ex-Mann Careys, mit dem die Sängerin auch aufgrund der gemeinsamen beiden Kinder ständig in Kontakt steht. Zum anderen sei es Carey leid gewesen, ständig hohe Rechnungen für Schuh- und Schmuck-Käufe Tanakas zu begleichen.

Ein anonymer Informant - angeblich aus dem näheren Umfeld Mariah Careys - bestätigte "people.com" den Wahrheitsgehalt Spekulationen. "Die Trennung ist erst unlängst passiert. Mariah hat Schluss gemacht. Alle hatten gehofft, dass sie es tun würde. Es gibt wichtigere Dinge in ihrem Leben." Die Pop-Queen sei jetzt happy, sich auf ihre Kinder und die Musik zu konzentrieren, so behauptet es zumindest die Quelle des Magazins.