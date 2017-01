Nach der Fehlgeburt: "HIMYM"-Star ist wieder schwanger

Erst im September hatte Ashley Williams (37) erstmals öffentlich über ihre Fehlgeburt berichtet - nun hat die Schauspielerin aus "How I Met Your Mother" wieder allen Grund zu lachen: Sie ist erneut schwanger, ihr kleiner Sohn Gus (2) bekommt doch ein Geschwisterchen. Auf Twitter hat Williams am Sonntag die frohe Kunde verbreitet.

"Großartige Neuigkeiten! Gus hatte sich ein Pony gewünscht, aber er bekommt stattdessen ein Brüderchen", schrieb die 37-Jährige. Schon im Frühling soll es soweit sein. Wenig später zeigte sich Williams - die bei "HIMYM" Ted Mosbys Freundin Victoria spielte - schon mit einem beachtlichen Babybauch auf dem roten Teppich.

Nach dem traumatischen Erlebnis der Fehlgeburt hatte sich Ashley Williams in einem Essay an Leidensgenossinnen gewandt und ihnen Mut gemacht. "Mein Gefühl sagt mir, dass es mehr als nur der Schmerz ist, der uns schweigen lässt - es ist die Angst, als Frau versagt zu haben", schrieb sie: "Ihr hab nichts falsch gemacht. Ihr seid stark, tapfer und es gibt Hoffnung."