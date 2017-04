Nach Ehe-Aus: "Glee"-Star Naya Rivera hat einen Neuen

Nur wenige Monate ist es nun her, dass Naya Rivera (30) nach gut zweijähriger Ehe die Scheidung von Ryan Dorsey (33) eingereicht hat. Der "Glee"-Star ist über die Trennung aber definitiv hinweg, wenn man Insidern des US-Magazins "Us Weekly" Glauben schenken mag. Rivera wurde in den letzten Tagen nicht nur vermehrt mit ihrem Schauspielkollegen David Spade (52, "Kindsköpfe" ) gesichtet. Die Quellen der Zeitschrift sagen auch: "Sie sind seit ein paar Wochen ein Paar." Das Ganze sei aber noch nicht allzu ernst. Die beiden hätten gerade einfach nur ihren Spaß miteinander.

Genau das legen auch Bilder nahe, die "Entertainment Tonight" veröffentlicht hat. Auf den Paparazzi-Aufnahmen sind Spade und Rivera zu sehen, wie sie sich in einem Hotel-Pool in Waikiki miteinander vergnügen. Sie umarmen sich, lachen, wirken äußerst vertraut. Riveras gemeinsamer Sohn mit Dorsey wird mit seinen gerade einmal gut eineinhalb Jahren noch nicht viel zum neuen Freund von Mama Naya sagen, ob Spades achtjährige Tochter Harper eine Meinung zur frischen Freundin ihres Papas hat, das ist nicht bekannt.