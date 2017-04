NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten am Ballermann verprügelt

Prügelattacke auf NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten! Eigentlich wollte der Hamburger auf Mallorca nur für ein paar Tage die Sonne genießen. Doch dann wurde er am Ballermann von zwei Männern brutal zusammengeschlagen. Der Auslöser: Baumgarten hat laut "Bild"-Zeitung einen deutschen Touristen beobachtet, wie er ungeniert auf Höhe des "Balneario 6" in den Sand urinierte. Als der "DAS!"-Moderator den Touristen ansprach und aufforderte, sein Geschäft woanders zu verrichten, sei er sofort vom Wildpinkler und einem Begleiter attackiert worden. Selbst als Baumgarten bereits am Boden lag, hätten die Männer weiter auf ihn eingetreten.

"Es dauerte nur Sekunden, dann lag ich in meinem Blut. Ich wurde bewusstlos", schildert der Moderator den Angriff in der "Bild". In der Klinik stellten die Ärzte später eine Gehirnerschütterung, Prellungen, eine angeknackste Nase, Kieferverletzungen und mehrere angebrochene und lockere Zähne fest, wie das Blatt weiter berichtet. Das besonders Schlimme an der Tat: Die 15-jährige Tochter von Baumgarten musste alles live miterleben. Ihr wollte er eigentlich nur mal kurz den berühmt-berüchtigten Ballermann zeigen.

Die Täter konnten übrigens von anderen Touristen gestellt werden. Die Polizei nahm die Prügler in Gewahrsam. Eine Anzeige läuft. Seine Kollegen vom NDR zeigen sich erschüttert. Auf Facebook schreiben sie: "Das darf doch nicht wahr sein. [...] Wir denken an Dich, Hinnerk, und wünschen Dir alles Gute." Wirklich lange erholen kann sich Baumgarten von der Attacke nicht. "Am Montag bin ich wieder auf Sendung", lässt der Moderator in "Bild" wissen.