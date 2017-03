Mr. T schwingt bei "Dancing with the Stars" das Tanzbein

Er ist einer der absoluten Kultschauspieler der 1980er und 1990er Jahre: Mr. T (64). Jetzt will der "A-Team" -Star beweisen, dass er nicht nur das Dasein als Haudrauf beherrscht, sondern dass er auch die Hüften schwingen kann. Der US-Sender ABC hat bekannt gegeben, dass Mr. T in "Dancing with the Stars", dem amerikanischen Pendant zu "Let's Dance", auftreten wird. Los geht die Show am 20. März.

Wie in Deutschland nehmen auch in den USA mal mehr, mal minder bekannte Promis an dem Format teil. Neben Mr. T sind beispielsweise Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan (47), die Gold-Turnerin Simone Biles (19) und Schauspieler Chris Kattan (46) zu sehen.