"Movie Mittwoch": Apple bietet Blockbuster zum Schnäppchen-Preis

Der Mittwoch war in vielen deutschen Haushalten bisher fest in Fußball-Hand. Doch spätestens seitdem der FC Bayern München und Borussia Dortmund aus der Champions League ausgeschieden sind, hat der Mittwoch seinen Reiz verloren. Doch der Fernseher muss trotzdem nicht aus bleiben. Denn Apple lockt mit einem neuen Unterhaltungsprogramm. Ab sofort wird der Mittwoch zum "Movie Mittwoch" bei iTunes.

Was bedeutet das konkret? Jeden Mittwoch gibt es in iTunes ein aktuelles Film-Highlight in HD, das User für nur 1,99 Euro ausleihen können. Dabei gilt wie immer bei iTunes: Ist der Film zur Ausleihe gekauft, muss er innerhalb von 30 Tagen angeschaut werden. Am gestrigen Mittwoch startete das Angebot mit dem Marvel-Hit "Doctor Strange" . Welcher Blockbuster nächste Woche günstig ausgeliehen werden kann, ist bisher noch nicht bekannt. Ein Blick in iTunes lohnt sich deshalb jeden Mittwoch umso mehr.