"Moonlight"-Stars modeln für Calvin Klein

Das Modelabel Calvin Klein schafft es immer wieder, die angesagtesten Stars zu verpflichten. Nach Kooperationen mit Bella Hadid, Kendall Jenner oder Justin Bieber hat das Fashion-Unternehmen einmal mehr den richtigen Riecher bewiesen und die Stars aus dem Oscar-prämierten Film "Moonlight" für eine Kampagne verpflichtet.



Oscarpreisträger Mahershala Ali zeigt in der Calvin-Klein-Kampagne seine Muskel

Foto:instagram.com/calvinklein

Auf kunstvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen posiert unter anderem Mahershala Ali (43, "House of Cards" ), der bei den Academy Awards als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet wurde. Mit Alex Hibbert, Ashton Sanders und Trevante Rhodes sind auch die anderen Hauptdarsteller aus "Moonlight" dabei. Neben Boxershorts präsentieren sie auf den Fotos auch schwarze Basic-Shirts und schicke Anzüge.

Erst am Sonntag gewann "Moonlight" bei den Oscars in der Königskategorie "Bester Film" - und dank der peinlichen Panne, bei der fälschlicherweise erst "La La Land" als Sieger genannt wurde, hat dies auch wirklich jeder mitbekommen. Das Timing von Calvin Klein könnte also nicht besser sein.