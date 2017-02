Moderatorin Annett Möller wird Mama

Tolle Neuigkeiten von RTL-Moderatorin Annett Möller (38)! Wie die gebürtige Schwerinerin in einem Interview mit "Bild" verriet, erwartet sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ihr erstes Kind. "Wir sind überglücklich", sagte Möller. Sie sei etwas überrascht worden von der Schwangerschaft: "Wir hatten gar nicht so schnell damit gerechnet", so Möller weiter. Sie sei auf Verdacht zum Arzt, weil es ihr "irgendwie komisch" vorkam.

Ihr gehe es aktuell sehr gut, obwohl sie am Anfang oft extrem mit Übelkeit zu kämpfen hatte, was für sie wirklich furchtbar gewesen sein soll. Jetzt fühle sie sich aber super, nur der Bauch sei bereits etwas hinderlich. Wann genau das Baby zur Welt kommen wird, verriet Möller nicht. Ihren inzwischen deutlich sichtbaren Babybauch kaschierte sie allerdings wohl schon länger: "Die aktuelle Oversize-Mode ist dafür einfach perfekt!" Im Studio habe niemand was gesehen, "obwohl ich schon echt eine kleine Plauze hatte".