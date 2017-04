Mit diesen Tipps wird der Frühjahrsputz ein Klacks

Auf dem hohen Schrank staubwischen, den Kleiderschrank ausmisten, mal wieder die Fenster putzen: All das und noch viel mehr steht wie jedes Jahr beim Frühjahrsputz an. Wer die Sache aber gut organisiert und richtig an die scheinbar unbezwingbare Aufgabe herangeht, der wird schneller fertig sein, als vielleicht befürchtet.

Nicht getragen? Weg damit!

Der Frühjahrsputz ist die perfekte Gelegenheit, um nicht getragene Kleidung auszumisten. Bei der Entscheidung, was weg soll, hilft ein ganz einfacher Grundsatz: Wurden die Jeans oder das T-Shirt schon seit einem Jahr oder länger nicht mehr angezogen? Dann weg damit! Kaputte Kleidung sollte in die Altkleidersammlung der Stadt, damit die Textilien wiederverwertet werden können. Gute Stücke kann man hingegen für wohltätige Kleidersammlungen hergeben oder bei Verkaufsplattformen wie eBay oder der Flohmarkt-App Shpock für ein paar Euro verkaufen.

Ordnung auf dem Schreibtisch

Nicht nur im Schrank, auch auf dem Schreibtisch herrscht oft Chaos: Ungelesene Briefe, ungeöffnete Rechnungen und tausende Merkzettel stapeln sich in den Schubladen und auf der Ablage. Die 4-Felder-Methode, wie sie das Magazin des Möbelhändlers Pharao24 beschreibt, eignet sich besonders gut, um Ordnung ins Bürochaos zu bringen. Einfach einen Bereich neben dem Schreibtisch in vier Felder einordnen, auf die alles gelegt wird. Zwischenablagen gibt es nicht, alles wird nur einmal in die Hand genommen.

Alles auf Feld 1 wird direkt weggeworfen, auf Feld 2 landen Sachen, die weiterdelegiert werden können oder ausgeliehen sind und zurückgegeben werden müssen. Der Stapel auf Feld 3 sollte sich nicht türmen, denn hier landen Dinge, die in den kommenden Tagen abgearbeitet werden können. Feld 4 besteht nur aus den wichtigsten Angelegenheiten, die noch am selben Tag in Angriff genommen werden.

Fenster richtig putzen

Eine klassische Putzaufgabe, die sich viele gerne für den Frühjahrsputz aufheben, ist das Fensterputzen. Dafür wird erst der grobe Schmutz mit einem weichen Tuch und oder Besen entfernt. Zum Reinigen reicht handelsüblicher Glasreiniger oder auch lauwarmes Wasser mit Spülmittel und einem Schuss Spiritus oder Essig. Nur zu heiß darf das Wasser es nicht sein, sonst verlieren viele Stoffe ihre Wirksamkeit. Danach mit einem frischen Putztuch die Fensterscheibe von oben nach unten abwischen. Für das Polieren tut es Zeitungspapier, das hinterlässt aber manchmal Druckerschwärze-Spuren; das klassische Fensterleder ist hier die bessere Wahl. Wichtig in jedem Fall: Nicht bei praller Sonne putzen, denn schnelles Trocknen hinterlässt Schlieren.

Geheimtipps von Mama - oder der Community

Wer nützliche Tipps zu billigen Alternativen, allgemeinen Haushaltsthemen oder zu ganz bestimmten Problemen sucht, der bekommt praktische Antworten auf Portalen wie "frag-mutti.de" oder gutefrage.net. Dort teilen Nutzer ihre Erfahrung rund um alle erdenklichen Themengebiete. So finden sich beispielsweise Antworten auf Fragen wie: Wie kann man Zahnbürsten am besten reinigen? Was hilft bei angebrannten Töpfen? Oder wie vermeide ich Schimmel im Haushalt?