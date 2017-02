Mit Waffeln und Schokolade zur Biathlon-WM-Medaille

Dolce Vita, Genuss und alpin-mediterraner Lifestyle: alles Begriffe, die für Südtirol stehen. Nicht nur im Alltag, sondern auch im Spitzensport. Ein Glas Wein auf dem Waltherplatz - kein Problem. Tiramisu nach dem Abendessen - gehört dazu. Eine Loacker Napolitaner-Waffel nach einer harten Trainingseinheit - für die italienische Biathlon-Nationalmannschaft ein Muss. Macht genau dieser Unterschied womöglich die deutsche Biathlon-Nationalmannschaft erfolgreicher: mehr Disziplin, weniger Genuss? Dem widerspricht der italienische Biathlon-Star Dorothea Wierer: "Ich bin überzeugt, dass der Faktor natürlicher Genuss am Ende den entscheidenden Unterschied machen kann. Denn neben körperlicher Fitness, Material und Tagesform zählt vor allem, dass Du Dich wohl fühlst und gut drauf bist."

Deshalb sind Waffeln und Schokolade von Loacker aus Südtirol bei den Italienern immer mit im Gepäck. "Schokolade beispielsweise aktiviert beim Verzehr das Belohnungssystem. Der Neurotransmitter Dopamin wird ausgeschüttet, außerdem setzt der Körper Endorphine frei, körpereigene Opiate. Auf diese Weise haben Loacker Schokoladentafeln Effekte, die sich positiv auf das Wohlbefinden der Athleten auswirken", erklärt Patrick Oberegger, Trainer der italienischen Nationalmannschaft.



Dorothea Wierer ist überzeugt: "Natürlicher Genuss kann den Unterschied machen"

Dolce Vita trifft auf Spitzensport

"Im Biathlon kann jeder der Top-30-Athleten WM-Gold holen", weiß Dominik Windisch, der bereits zwei Weltcup-Titel im Massenstart und mit der Staffel holen konnte. "Am Ende muss am Wettkampftag alles passen. Den Unterschied macht dann vor allem der Kopf", pflichtet ihm Dorothea Wierer bei. Und damit der Kopf in Top-Form ist, sich die Athleten wohl fühlen, gut drauf sind, setzen die Italiener auf die Formel "natürlicher Genuss in Maßen statt Verzicht". Der Erfolg gibt Dorothea Wierer recht. Die Südtirolerin holte bereits vier Weltcupsiege in den Disziplinen Einzel, Massenstart und Staffel. Da passt der neue Sponsor der italienischen Biathlon-Nationalmannschaft Loacker natürlich gut ins Konzept.

Biathlon und Loacker - wie passt das zusammen?

Seit Beginn der Saison 2016/17 ist der Südtiroler Waffel- und Schokoladenspezialist Loacker offizieller Sponsor der italienischen Biathlon-Nationalmannschaft. Auch Loacker setzt wie die Biathlon-Nationalmannschaft auf Genuss aus naturreinen Zutaten. "Jeder in unserer Mannschaft trainiert hart und diszipliniert. Ist mit Leidenschaft dabei. Aber es ist Teil unserer italienischen Kultur, dass wir es uns beim Essen gut gehen lassen, zusammensitzen und den Moment genießen", erklärt Federica Sanfilippo. Auch ihre Teamkollegin Alexia Runggaldier betont, wie gut Loacker und Biathlon zusammen passen: "Eine ausgewogene Ernährung ist für Spitzensportler ausschlaggebend und da gehört bei uns Südtirolern auch etwas Süßes nach dem Essen dazu." Naschen und harte Trainingseinheiten schlossen sich also bei den Italienern in der Vorbereitung auf die WM in Hochfilzen nicht aus, die noch bis zum 19. Februar 2017 läuft.

Ein Stück Heimat im Gepäck

Loacker ist nicht nur Soulfood für die Athleten, sondern auf den vielen Reisen auch ein Stück Heimat im Taschenformat. Südtiroler wachsen mit Loacker Waffeln auf. Das war nicht nur bei Runggaldier und Sanfilippo so, sondern auch bei dem Antholzer Dominik Windisch. Bereits vor der Sponsoringpartnerschaft hatte er immer Schokolade von Loacker bei seinen Wettkämpfen dabei. Wenn er als Spitzen-Biathlet an 250 Tagen im Jahr unterwegs ist, ist es für ihn wichtig, etwas aus seiner Heimat im Gepäck zu haben. Herkunft spielt für ihn dabei eine ebenso große Rolle wie Qualität. Loacker verwendet z.B. für die berühmten Napolitanerwaffeln ausschließlich italienische Haselnüsse und erlesene Zutaten. Die kleinen Köstlichkeiten werden mitten in Südtirol auf rund 1.000 Meter über dem Meer aus rein natürlichen Zutaten, ohne künstliche Aroma- oder Konservierungsstoffe, mit viel Leidenschaft hergestellt. "Loacker steht für Natürlichkeit und beste Qualität. Das ist auch unser Ziel für die WM in Hochfilzen", sagt Alexia Runggaldier.

