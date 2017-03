Mit 51 Jahren: Brooke Shields zeigt ihren durchtrainierten Beach-Body

Brooke Shields (51, "Pretty Baby" ) verbringt offenbar viel Zeit mit Sport. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf Instagram präsentierte sich die Schauspielerin jetzt im knappen blauen Bikini am Strand. "Die harte Arbeit beginnt sich auszuzahlen", schrieb die 51-Jährige zu dem Schnappschuss, auf dem ihr flacher Bauch inklusive Muskeln und die schlanken Beine ins Auge stechen.

Eine spezielle Ernährung verfolgt Shields, die schon in jungen Jahren zum internationalen Star wurde, nicht. Angesprochen auf einen Gesundheits-Tipp sagte sie dem Magazin "Healthy Living": Für sie sei das "genug Schlaf" und "viel Wasser trinken". An einen bestimmten Trick glaube sie nicht, so die zweifache Mutter, jeder wüsste selbst am besten, wo seine Grenzen liegen. Man müsse ehrlich zu sich selbst sein und sagen: "Ja, ich muss weniger essen und mehr Sport treiben."