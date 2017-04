Mirja du Mont und Sky du Mont: Offiziell geschieden!

Nun ist es also offiziell: Die Ehe von Model und Moderatorin Mirja du Mont (41) und Schauspieler und Autor Sky du Mont (69, "Full House: Liebeserklärung an die Chaosfamilie" ) ist geschieden: "Die Scheidung ist durch", bestätigte er der "Gala" am Rande des Deutschen Filmpreises am Freitag in Berlin.

Im Juni 2016 hatten die beiden überraschend ihre Trennung bekanntgegeben. 16 Jahre vorher hatten sie sich im Jahr 2000 das Jawort gegeben. Gemeinsame bekamen sie zwei Kinder (*2001, *2006).