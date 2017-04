Miley Cyrus: Geheime Rolle in "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

Es sollte eine Überraschung sein, doch nun ist das Geheimnis gelüftet: Miley Cyrus (24) hat in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" eine kleine Rolle, allerdings wird sie nicht zu sehen sein. Die "Wrecking Ball" -Sängerin leiht dem Charakter Mainframe - eine alternative Technologie zum Androiden Vision - ihre Stimme. Das enthüllten zunächst einige Blogger, die auf der Film-Pressekonferenz mit Regisseur James Gunn waren, via Twitter. "Fun Fact: [...] Miley Cyrus ist die Stimme von Mainframe", heißt es in einem Tweet.

Kurz zuvor sprach bereits Dave Bautista (48), der die Rolle des Drax spielt, in einem Interview mit der "Huffington Post" darüber, dass Cyrus wohl eine kleine Rolle übernimmt. "Ich habe gehört, dass sie namentlich nicht genannt wird, aber ihre Stimme irgendwo zu hören ist." Mittlerweile hat nun selbst das Filmstudio Disney gegenüber dem US-Magazin "People" Cyrus' Rolle bestätigt. Das deutsche Publikum (Kinostart am 27. April) dürfte allerdings wohl eher nicht in den Genuss von Mileys Stimme kommen.