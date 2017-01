Michelle Hunziker geht wieder auf Talentsuche

Als Jurorin hat Michelle Hunziker (39) reichlich Erfahrung. Sie saß bereits bei "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar - Kids" in der Jury. Nun geht sie gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig (48, "Der Schuh des Manitu" ) und Sasha (45, "I Feel Lonely" ) auf Talentsuche. In der neuen Sat.1-Show "It's Showtime - Das Battle der Besten" werden Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians ihr Können unter Beweis stellen, wie der Sender am Freitag mitteilte.

Insgesamt sind es sechs Shows und am Ende einer jeden Folge wird es einen Sieger geben. Pro Kategorie treten drei Meister ihres Fachs gegeneinander an. Die Jury entscheidet jeweils, wer der Beste ist. Wer von ihnen das Studiopublikum am meisten beeindruckt hat, ist der Gesamtsieger der Show. Als Moderatorenduo sind Annemarie und Wayne Carpendale mit von der Partie.

"It's Showtime - Das Battle der Besten" wird ab Frühjahr 2017 jeweils sonntags um 20:15 Uhr in Sat.1 zu sehen sein.