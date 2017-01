Michelle Hunziker: Ein ganz besonderes Törtchen zum 40. Geburtstag

Moderatorin Michelle Hunziker feierte ihren 40. Geburtstag am Dienstag im Familiengeschäft Trussardi alla Scala in Mailand. In einem dicken schneeweißen Mantel mit breitem silbernen Kragen und silberner Clutch erschien sie zum eleganten Fest. Mit dabei neben Ehemann Tomaso Trussardi (33) war natürlich auch ihre Erstgeborene, Aurora Ramazzotti (20). Die überraschte ihre Mama noch auf der Straße vor dem Eingang mit einem kleinen feinen Obstkuchen und Wunderkerze darauf. Eine schöne Idee, über die sich die berühmte Mama auch sichtlich freute, wie die Fotos zeigen.

Michelle Hunziker kam in Sorengo in der italienischen Schweiz zur Welt. Mit süßen 21 Jahren heiratete sie Schmusesänger Eros Ramazzotti (53). Die beiden bekamen Tochter Aurora. Diese Ehe hielt offiziell bis 2009. Seit 2014 ist die Blondine mit dem Modeerben Trussardi verheiratet. Mit ihm bekam Hunziker zwei weitere Töchter: Sole (3) und Celeste (1). Ein Sohn ist nach wie vor in Planung.

Beruflich hat Hunziker ebenfalls viel erreicht: Sie ist eine der beliebteste Moderatorinnen - und das nicht nur in Deutschland. Die Stationen hierzulande: "Wetten, dass..?", "Deutschland sucht den Superstar", "Das Supertalent",...