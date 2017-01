Mel C: Darum liebt Liverpool Jürgen Klopp

Ex-Spice-Girl Mel C (43) ist großer Fan des FC Liverpool und offenbar auch von Trainer Jürgen Klopp (49): Sie finde ihn "fantastisch", sagte sie im Interview mit "Welt am Sonntag". Er sei ein "sehr humorvoller Mensch, nicht wahr?", so die Sängerin. "Sehr einnehmend und sympathisch, aber manchmal auch ein bisschen aus der Haut fahrend. Die Menschen in Liverpool lieben ihn."

Melanie Chisholm, wie Mel C eigentlich heißt, verrät weiter, dass sie seit je ein FC-Liverpool-Fan sei. Sie fände es großartig, "wie Klopp unsere Mannschaft nach vorn gebracht hat". Er "ist ein sehr charismatischer Trainer, sehr lautstark und sehr körperbetont, in der Art, wie er seine Leidenschaft und Gefühle ausdrückt. Das passt gut zu Liverpool - das eine sehr leidenschaftliche Stadt ist, besonders, wenn es um Fußball geht". Klopps Persönlichkeit tue Liverpool gut, "den Spielern, den Fans und auch der Stadt. Wir lieben ihn".

Klopp trainiert Liverpool seit Herbst 2015 und wurde ein Jahr später als erster Deutscher zum Trainer des Monats der Premier League gewählt. Begeistert ist von ihm sicher nicht nur Mel C, die in der Nähe von Liverpool geboren ist. Seit 1998 ist das ehemalige Mitglied der Spice Girls solo erfolgreich, im Oktober 2016 erschien Chrisholms siebtes Studioalbum "Version of Me" .